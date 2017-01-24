Дмитрий ЛАЗУТКИН: «Хэй – лучший спарринг-партнер для Кличко»

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В рамках инициированного Klitschko-brothers.com совместно со Sport.ua опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. Свое мнение высказал Дмитрий Лазуткин, который уже много лет комментирует на украинском телеканале «Интер» бои Владимира Кличко, а также является одним из ведущих программы «Великий бокс», которая выходит на этом же телеканале.

Энтони Джошуа – атлетичный боксер, обладающий мощнейшим ударом, — считает Дмитрий. — Однако называть его безупречным я бы не стал. Уверен, что неплохо имитировать его стиль могли бы крупногабаритные чернокожие парни из топ-15. Возможно, это получилось бы у Изуагбе Угоноха или Джаррелла Миллера. К тому же, Биг Бэби уже когда-то наведывался в тренировочный лагерь Владимира Кличко. Кстати, Миллер хвастался, что тогда он несколько раз сумел потрясти украинца во время спаррингов (хотя, не исключено, что американец просто пиарился на имени Кличко).

Диллиан Уайт также может оказаться полезным во время тренировочных поединков. Хотя славянам, ввиду естественных причин, не присуща негритянская пластика и специфика работы корпусом, уверен, что услуги Кубрата Пулева были бы не лишними. Он крупногабаритный, техничный, опытный. Традиционно на сборах Владимира Кличко присутствуют быстрые «крузера». В свое время хорошо себя зарекомендовали Ола Афолаби и Яго Киладзе. Прекрасно подошел бы на эту роль Дэвид Хэй. Он ловок, мастеровит, а главное — Хэй способен ставить неожиданные задачи перед оппонентом (а ведь проблемы с изменением тактической модели называются одной из причин поражения Владимира от Тайсона Фьюри). Однако, пока у него, как известно, другие планы. По крайней мере, до боя с Тони Белью, назначенного на 4 марта.

Источник — Klitschko-brothers

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