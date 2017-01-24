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Мурат ГАСИЕВ: «Наш бой с Владимиром Кличко был бы очень скучный»

Российский боксер готов встретиться с легендой супертяжелого дивизиона

  • 24.01.2017 16:10
  • 879 просмотров
  • 8 комментария
Метки
boxingplanet.ru, Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru, Мурат Гассиев

Российский боксер тяжелого веса Мурат Гасиев, лишь в конце прошлого года завоевавший чемпионский титул по версии IBF и рассматривающийся в числе одного из претендентов на бой с обладателем пояса WBO в этом весе украинцем Александром Усиком, сделал довольно смелое заявление. По словам Гасиева, он не против сразиться в ринге с Владимиром Кличко.

«Хотелось бы с ним встретиться, разумеется, - приводит слова Гасиева «Лайф». - Но боюсь, это был бы очень скучный бой. Владимир будет, как всегда, вязать. Клинч-клинч. А мне больше импонирует встать в центре ринга и устроить настоящую драку».

Напомним, что Владимир Кличко 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» встретится с чемпионом мира IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 24.01.2017 16:18
    +2
    Очередной сраный балабол. Кличко его джебом убьет
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    djjons774
      djjons774, 24.01.2017 16:23
    -3
    Он здесь прав ! Кличко спец по обниманию ! С его участием бои всегда были скучними ! Он всегда делает один джеб и сразу обнимает и так до конца боя !
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    Arsen_UishJ
    online
    Arsen_UishJ, 24.01.2017 16:27
    -4
    djjons774, 24.01.2017 16:23
    Он здесь прав ! Кличко спец по обниманию ! С его участием бои всегда были скучними ! Он всегда делает один джеб и сразу обнимает и так до конца боя !
    Все правильно, там кроме джеба и обнимашек у чувака ничего и не осталось.
    А, габариты ишшо, так эффективность виса на сопернике увеличивается.
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 24.01.2017 16:28
    +2
    djjons774, 24.01.2017 16:23
    Он здесь прав ! Кличко спец по обниманию ! С его участием бои всегда были скучними ! Он всегда делает один джеб и сразу обнимает и так до конца боя !
    Но тем не менее был чемпионом долгие годы
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    Arsen_UishJ
    online
    Arsen_UishJ, 24.01.2017 16:35
    -3
    Ihor8, 24.01.2017 16:28
    djjons774, 24.01.2017 16:23
    Он здесь прав ! Кличко спец по обниманию ! С его участием бои всегда были скучними ! Он всегда делает один джеб и сразу обнимает и так до конца боя !

    Но тем не менее был чемпионом долгие годы
    Согласен, но бои с ним были самыми скучными по сравнению с рубиловым в тех же боях в тяжелом того же Гассиева или Лебедева, где невозможно было от экрана оторваться. Или с Чахкиевым в супер.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.01.2017 16:38
    +1
    Наш бой с Владимиром Кличко был бы очень скучный - я постоянно оказывался бы за пределами ринга.
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    AZ83
    online
    AZ83, 24.01.2017 16:43
    0
    Помню как Владимир бил Мормека,тоже бывшего чемпионом в тяжах.Там просто избиение было.
    Против Кличко и супертяжи далеко не все устоят,а уж при разнице в весе под 20 кг это будет просто избиение.
    А что до клинчей,то их цель одна-побеждать при наименшем риске для здоровья.
    Можно конечно быть очень храбрым,но вспомните пример Абдулсаламова,оставшегося инвалидом.
    Бокс-это прежде всего искусство защиты,а не уличный мордобой
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    garik83
    online
      garik83, 24.01.2017 16:44
    0
    Кто это ваще?
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