Мурат ГАСИЕВ: «Наш бой с Владимиром Кличко был бы очень скучный»

Российский боксер тяжелого веса Мурат Гасиев, лишь в конце прошлого года завоевавший чемпионский титул по версии IBF и рассматривающийся в числе одного из претендентов на бой с обладателем пояса WBO в этом весе украинцем Александром Усиком, сделал довольно смелое заявление. По словам Гасиева, он не против сразиться в ринге с Владимиром Кличко.
«Хотелось бы с ним встретиться, разумеется, - приводит слова Гасиева «Лайф». - Но боюсь, это был бы очень скучный бой. Владимир будет, как всегда, вязать. Клинч-клинч. А мне больше импонирует встать в центре ринга и устроить настоящую драку».
Напомним, что Владимир Кличко 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» встретится с чемпионом мира IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Источник — Klitschko-brothers
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А, габариты ишшо, так эффективность виса на сопернике увеличивается.
Он здесь прав ! Кличко спец по обниманию ! С его участием бои всегда были скучними ! Он всегда делает один джеб и сразу обнимает и так до конца боя !
Но тем не менее был чемпионом долгие годы
Против Кличко и супертяжи далеко не все устоят,а уж при разнице в весе под 20 кг это будет просто избиение.
А что до клинчей,то их цель одна-побеждать при наименшем риске для здоровья.
Можно конечно быть очень храбрым,но вспомните пример Абдулсаламова,оставшегося инвалидом.
Бокс-это прежде всего искусство защиты,а не уличный мордобой
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