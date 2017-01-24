Мурат ГАСИЕВ: «Наш бой с Владимиром Кличко был бы очень скучный»

© boxingplanet.ru, Мурат Гассиев

Российский боксер тяжелого веса Мурат Гасиев, лишь в конце прошлого года завоевавший чемпионский титул по версии IBF и рассматривающийся в числе одного из претендентов на бой с обладателем пояса WBO в этом весе украинцем Александром Усиком, сделал довольно смелое заявление. По словам Гасиева, он не против сразиться в ринге с Владимиром Кличко.



«Хотелось бы с ним встретиться, разумеется, - приводит слова Гасиева «Лайф». - Но боюсь, это был бы очень скучный бой. Владимир будет, как всегда, вязать. Клинч-клинч. А мне больше импонирует встать в центре ринга и устроить настоящую драку».



Напомним, что Владимир Кличко 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» встретится с чемпионом мира IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Источник — Klitschko-brothers

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