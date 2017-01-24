Хьюи ФЬЮРИ: «Хочу взять титул WBO в бою с Паркером»

© boxnation.com. Тайсон и Хьюи Фьюри

Двоюродный брат последнего соперника Владимира Кличко – Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри заявил о своем желании уже в ближайшее время сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Боксер, которого тренирует родной отец, являющийся также наставником Тайсона Фьюри – Питер, заявил, что хочет встретиться с Джозефом Паркером, владеющим титулом по версии данной организации.



«Я хочу быть чемпионом мира, взять титул WBO. Я уже в положении обязательного претендента. Я хочу бой с Паркером, хочу драться с лучшими. Я готов к большим боям. Хочу показать себя, дать своим кулакам сказать все за меня. Я готов. Я не чувствую никакого давления — я все это пережил, когда Тайсон дрался за титул», — заявил Хьюи Фьюри в интервью Boxing News Online.



Напомним, что в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля Владимир Кличко и Энтони Джошуа оспорят титул чемпиона мира по версии IBF и титул суперчемпиона по версии WBA, а обладатель пояса WBC американец Деонтей Уайлдер 25 февраля в американском Бирмингеме встретится с поляком Анджеем Вавжиком. Бой Фьюри – Паркер может состояться 1 или 8 апреля в Новой Зеландии.

Источник — Klitschko-brothers

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