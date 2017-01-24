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Энтони ДЖОШУА: «Бой с Кличко может изменить мои перспективы в боксе»

Британский боксер считает будущий поединок самым важным в карьере

  • 24.01.2017 17:49
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться с Владимиром Кличко, назвал будущий поединок самым важным в своей карьере.

«Да, на первый взгляд, это всего лишь очередной бой, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports News. – Но это не так. Эмоционально вы всегда будете реагировать на значимые вещи. Выходя в ринг в поединке против Кличко, я буду понимать, что это определяющий бой для меня. Я сделал то, что должен, чтобы стать чемпионом мира. Но когда мы ставим поединки по ранжиру, то это тот бой, который может изменить мои перспективы в боксе. Именно поэтому этот поединок очень важен. Кличко – моя цель. Это бой за звание лучшего в супертяжелом весе».

«Вот почему я делаю определенные вещи, прежде чем попасть в тренировочный лагерь, - отметил Джошуа, комментируя свою поездка в США. – Я хочу использовать все возможности».

Напомним, что сейчас Энтони Джошуа вместе со своим промоутером Эдди Хирном находятся в США для «повышение узнаваемости» британского боксера и раскрутки предстоящего боя. В тренировочный лагерь Джошуа должен прибыть 1-го февраля, а поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Источник — Klitschko-brothers

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