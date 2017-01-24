Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове

© fbu.net.ua

Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків 2017 року пройде в Харкові.

У своєму зверненні до президента ФБУ Володимира Продивуса, президент Європейської Конфедерації Франко Фальчінеллі зазначив: «Я абсолютно впевнений в тому, що під Вашим керівництвом Федерація боксу України та організаційний комітет змагань забезпечать проведення Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків на найвищому рівні та створить якісну платформу для кваліфікації європейських боксерів на Світову першість».

Разом з Україною за право проведення Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків сперечалися такі країни, як Туреччина та Росія. Проте, переважна більшість членів Виконавчого комітету EUBC віддала свій голос саме за Харків.

Нагадаємо, раніше нашій державі довіряли право на проведення Чемпіонату Світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, Чемпіонату Європи серед жінок та Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.

Источник — Федерация бокса Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.