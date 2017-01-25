Питер ФЬЮРИ: «Тайсон вернется в бокс – ничего другого он не умеет»

© boxnews.com.ua. Тайсон Фьюри и Питер Фьюри

Дядя и тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил в интервью Sky Sports, что его племянник обязательно вернется на ринг.

«С Тайсоном все в порядке. Он сейчас наслаждается жизнью. Мы недавно виделись с Тайсоном, но о возможности его возвращения на ринг не говорили. Он сам должен принять соответствующее решение, но я уверен, что он вернется – ничего другого он делать не умеет, и ему только 28 лет», - сказал Питер Фьюри.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.