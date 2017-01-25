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Тайсон ФЬЮРИ: «Не вернусь в бокс в ближайшие 10 лет»

Британский боец не намерен в ближайшее время выходить на ринг

  • 25.01.2017 08:53
  • 337 просмотров
  • 1 комментария
Метки
sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 28-летний британец Тайсон Фьюри заявил, вопреки заявлениям своего дяди Питера Фьюри, что не собирается возвращаться на ринг в ближайшие десять лет.

«Всем, кто спрашивает о моем возвращении: не предвижу ничего такого в ближайшие 10 лет. Возможно, вернусь в стиле Джорджа Формана в другую эру», - написал Тайсон Фьюри в своем твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Kitkit2000
    online
      Kitkit2000, 25.01.2017 09:24
    +1
    Ай-ай-ай. И этот пузан побил Володьку. Стыдоба...
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