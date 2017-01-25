Дэвид ХЭЙ: «Беллью пересадит себе голову Марвина Хаглера?»

© gizmodo.co.uk. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что не сомневается в том, что его будущий соперник Тони Беллью не сможет выдержать его ударов.

«Я не думаю, что бой с Беллью станет для меня испытанием. Это будет просто веселый бой для фанов. Ведь даже если бы я подошел к этому бою в своей худшей форме, я все равно нокаутировал бы Беллью.

Беллью говорит, что затянет меня в поздние раунды, но каким образом он вообще собирается добраться до этих раундов? Пересадит себе голову Марвина Хаглера (один из сильнейших боксёров 1980-х годов - прим. Sport.ua), что ли? Я просто не вижу, каким образом его черепушка может выдержать мои удары. Я не думаю, что это возможно с точки зрения физики», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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