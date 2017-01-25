Очередной соперник Уайлдера провалил допинг-тест

© newsweek.pl. Анджей Вавжик

Чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру в срочном порядке ищут соперника на поединок, запланированный на 25 февраля. Польский боксер Анджей Вавжик, с которым в этот день и должен был драться американец, провалил допинг-тест.

Деонтею Уайлдеру не позавидуешь. В мае прошлого года из-за проваленного допинг-теста соперника не состоялся его бой с Александром Поветкиным, теперь американец «потерял» еще одного оппонента. Польский боец Анджей Вавжик, с которым Уайлдер и должен был драться 25 февраля, провалил допинг-тест и будет заменен. Как сообщается, пробы, взятые у поляка 15 и 16 января в Варшаве, дали положительный результат на анаболический стероид станозолол.

Пока что промоутер Уайлдера Лу Дибелла сохраняет спокойствие, заявляя, что вечер бокса 25 февраля состоится, а недостатка в желающих выйти в ринг против чемпиона мира он не испытывает.

«Я только что узнал о положительном тесте Вавжика, и множество промоутеров, имеющих супертяжеловесов, пишут и звонят мне, пытаясь получить бой, - отметил Лу Дибелла. - Я сижу с моим верным iPad и собираюсь просматривать видео и рейтинги, так что мы просто будем работать. У нас будет новый оппонент для Деонтея. Шоу 25 февраля состоится, как и было запланировано».

Источник — Klitschko-brothers

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