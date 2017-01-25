Энтони ДЖОШУА: «Уайлдер на моем радаре»

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит поединок с Владимиром Кличко, признался, что уже давно следит за чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и не прочь встретиться с ним в ринге после боя с украинцем.

Энтони Джошуа не только пытается «повысить свою узнаваемость в Америке», рекламируя себя и предстоящий бой с Владимиром Кличко, но и нацелился на объединительный поединок в супертяжелом дивизионе. В интервью Sky Sports News HQ Джошуа заявил, что уже давно следит за владеющим поясом чемпиона мира WBC Деонтеем Уайлдером и не прочь встретиться с американцем в ринге. Правда, для этого британцу надо выиграть у Владимира Кличко.

«Если я побью его, то мы можем думать о том, чтобы драться в Америке, о поединке против Уайлдера. Он находится на моем радаре и, думаю, наш бой получился бы очень захватывающим, - заявил Джошуа. – Уайлдер популярен в США. Я наблюдал за ним в течение длительного времени. Он очень талантливый боец. Несмотря на то, что он поздно начал заниматься боксом, он достиг впечатляющих результатов».

Говоря о раскрутке предстоящего боя, то, по словам Джошуа, он хочет завоевать американскую аудиторию, учитывая опыт своих предшественников-соотечественников – Рикки Хаттона, Леннокса Льюиса и Назима Хамеда. «У нас есть рынок Великобритании, но Америка – это другая территория. Я буду здесь в ближайшее время, чтобы продвигать наш бой с Кличко и оценить интерес к поединку».

Напомним, что бой Джошуа – Кличко состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Что касается Уайлдера, то сейчас команда американца ищет замену провалившему допинг-тест Анджею Вавжику, для поединка, запланированного на 25 февраля.

Источник — Klitschko-brothers

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