Поддержи Владимира Кличко в Лондоне в бою против Джошуа!

29 апреля в Лондоне на знаменитой арене «Уэмбли» Владимир Кличко после 17-месячного перерыва выйдет в ринг. Соперником Владимира будет действующий чемпион мира IBF британец Энтони Джошуа, на кону боя также будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. Впервые за 10 лет Владимир не будет фаворитом поединка по котировкам экспертов и букмекеров. Джошуа является восходящей звездой мирового бокса и его прочат в преемники Кличко.



Но мы верим, что чемпионская эра Кличко еще не закончилась и Владимиру по силам вернуться на боксерский Олимп! На 90-тысячном «Уэмбли» Владимиру будет нужна наша поддержка, и официальный фан-клуб братьев Кличко вместе со Sport.ua призывает всех, у кого есть возможность, поддержать нашу легенду бокса в Лондоне.



Программа тура (27.04.2017-01.05.2017)

27.04.17



Вылет из Киева в Лондон.

Рекомендация: забронировать индивидуальный либо групповой трансфер. Поселение в отеле (4 звезды).

Мы рекомендуем посетить в этот день:

Музей Мадам Тюссо: взрослый – 30 фунтов.

Покататься на Колесе обозрения: взрослый – 20 фунтов.



28.04.17



Завтрак.

Посещение церемонии взвешивания Владимира Кличко и Энтони Джошуа перед боем

Дополнительные экскурсии в этот день:

Обзорная автобусная экскурсия по городу: 25 фунтов.

Пешеходная экскурсия в Британский музей: 20 фунтов.

Пешеходная экскурсия по району Сити: 25 фунтов.



29.04.17



Дополнительные экскурсии в этот день:

Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд на Эйвоне: взрослый - 75 фунтов, ребенок – 65 фунтов (до 15 лет).

Вечером посещение боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко!



30.04.17



Завтрак.

Дополнительные экскурсии в этот день:

Пешеходная экскурсия в Вестминстерское аббатство: взрослый – 35 фунтов, ребенок до 15 лет – 30 фунтов.

Экскурсия в Хэмптон Корт: взрослый – 50 фунтов, ребенок до 15 лет – 40 фунтов.



1.05.17



Завтрак и выселение из отеля.

Дополнительные экскурсии в этот день:

Автобусная экскурсия в Стоунхэндж и Солсбери: взрослый - 85 фунтов, ребенок – 75 фунтов (до 15 лет).

Рекомендация: забронировать индивидуальный трансфер в аэропорт.

Вечером вылет домой.

Стоимость тура: 935 евро с человека (цена актуальная до 29.01.2017 г.)



В стоимость входит:

• Перелет Киев –Лондон -Киев

• проживание в гостиницах 4 звезды с завтраками (4 ночи)

• медицинская страховка

• сопровождающий

• билет на бой (украинский сектор)



Дополнительно оплачивается:



• консульский сбор в визовом центре Великобритании в Киеве – 120 евро

• Premium Lounge Service 55 евро по желанию

• оформление документов для визы – 40 евро

• трансферы

• экскурсии



Возможна визовая поддержка и помощь в приобретении билетов на бой.

Возможно составление индивидуальной программы тура.



Справки: +38 098 542 7118, sport_tour@ukr.net

Источник — Sport.ua

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