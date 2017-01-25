Поддержи Владимира Кличко в Лондоне в бою против Джошуа!

29 апреля в Лондоне на знаменитой арене «Уэмбли» Владимир Кличко после 17-месячного перерыва выйдет в ринг. Соперником Владимира будет действующий чемпион мира IBF британец Энтони Джошуа, на кону боя также будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. Впервые за 10 лет Владимир не будет фаворитом поединка по котировкам экспертов и букмекеров. Джошуа является восходящей звездой мирового бокса и его прочат в преемники Кличко.
Но мы верим, что чемпионская эра Кличко еще не закончилась и Владимиру по силам вернуться на боксерский Олимп! На 90-тысячном «Уэмбли» Владимиру будет нужна наша поддержка, и официальный фан-клуб братьев Кличко вместе со Sport.ua призывает всех, у кого есть возможность, поддержать нашу легенду бокса в Лондоне.
Программа тура (27.04.2017-01.05.2017)
27.04.17
Вылет из Киева в Лондон.
Рекомендация: забронировать индивидуальный либо групповой трансфер. Поселение в отеле (4 звезды).
Мы рекомендуем посетить в этот день:
Музей Мадам Тюссо: взрослый – 30 фунтов.
Покататься на Колесе обозрения: взрослый – 20 фунтов.
28.04.17
Завтрак.
Посещение церемонии взвешивания Владимира Кличко и Энтони Джошуа перед боем
Дополнительные экскурсии в этот день:
Обзорная автобусная экскурсия по городу: 25 фунтов.
Пешеходная экскурсия в Британский музей: 20 фунтов.
Пешеходная экскурсия по району Сити: 25 фунтов.
29.04.17
Дополнительные экскурсии в этот день:
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд на Эйвоне: взрослый - 75 фунтов, ребенок – 65 фунтов (до 15 лет).
Вечером посещение боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко!
30.04.17
Завтрак.
Дополнительные экскурсии в этот день:
Пешеходная экскурсия в Вестминстерское аббатство: взрослый – 35 фунтов, ребенок до 15 лет – 30 фунтов.
Экскурсия в Хэмптон Корт: взрослый – 50 фунтов, ребенок до 15 лет – 40 фунтов.
1.05.17
Завтрак и выселение из отеля.
Дополнительные экскурсии в этот день:
Автобусная экскурсия в Стоунхэндж и Солсбери: взрослый - 85 фунтов, ребенок – 75 фунтов (до 15 лет).
Рекомендация: забронировать индивидуальный трансфер в аэропорт.
Вечером вылет домой.
Стоимость тура: 935 евро с человека (цена актуальная до 29.01.2017 г.)
В стоимость входит:
• Перелет Киев –Лондон -Киев
• проживание в гостиницах 4 звезды с завтраками (4 ночи)
• медицинская страховка
• сопровождающий
• билет на бой (украинский сектор)
Дополнительно оплачивается:
• консульский сбор в визовом центре Великобритании в Киеве – 120 евро
• Premium Lounge Service 55 евро по желанию
• оформление документов для визы – 40 евро
• трансферы
• экскурсии
Возможна визовая поддержка и помощь в приобретении билетов на бой.
Возможно составление индивидуальной программы тура.
Справки: +38 098 542 7118, sport_tour@ukr.net
Источник — Sport.ua
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