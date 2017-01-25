Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джошуа рассказал, с кем хочет встретиться в случае победы над Кличко

Британец уже мечтает о встрече с Уайлдером

  • 25.01.2017 22:41
  • 104 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил в интервью Sky Sports, что в случае победы над знаменитым украинцем Владимиром Кличко он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

“Если я побью его, то мы можем думать о том, чтобы драться в Америке, о поединке против таких ребят, как Уайлдер. Он находится на моем радаре и, думаю, наш бой получился бы очень захватывающим. Уайлдер популярен в США. Я наблюдал за ним в течение длительного времени. Он очень талантлив. Несмотря на то, что он поздно начал заниматься боксом, он достиг хороших результатов”, - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.