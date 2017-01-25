Джошуа рассказал, с кем хочет встретиться в случае победы над Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил в интервью Sky Sports, что в случае победы над знаменитым украинцем Владимиром Кличко он хотел бы провести объединительный бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

“Если я побью его, то мы можем думать о том, чтобы драться в Америке, о поединке против таких ребят, как Уайлдер. Он находится на моем радаре и, думаю, наш бой получился бы очень захватывающим. Уайлдер популярен в США. Я наблюдал за ним в течение длительного времени. Он очень талантлив. Несмотря на то, что он поздно начал заниматься боксом, он достиг хороших результатов”, - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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