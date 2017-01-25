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Андрей Руденко - один из претендентов на бой с Деонтеем Уайлдером

Команда чемпиона рассматривает украинца как потенциального соперника

  • 25.01.2017 22:53
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Американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль назвал имена боксеров, которых команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера рассматривает в качестве кандидатов на замену поляку Анджею Вавжику, который был пойман на употреблении допинга.

Итак, по данным Дэна Рафаэля, на данный момент команда Уайлдера рассматривает кандидатуры четырех боксеров - поляка Мариуша Ваха (32-2, 17 КО), американца Джеральда Вашингтона (18-0-1, 12 КО), финна Роберта Хелениуса (24-1 , 15 КО) и украинца Андрея Руденко (31-2, 20 КО).

Источник — Boxingnews

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