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Паркер - Фьюри: WBO назначила дату торгов

Если до первого февраля командам боксеров удастся договориться, торги будут отменены.

  • 26.01.2017 07:15
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boxingscene.com. Джозеф Паркер
© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила дату торгов за право организации боя между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).

Торги по бою Паркер - Фьюри назначены на 1 февраля, однако если до этой даты командам боксеров удастся договориться, торги будут отменены.

Источник — Boxingnews

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