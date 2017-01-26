Паркер - Фьюри: WBO назначила дату торгов

© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила дату торгов за право организации боя между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО).



Торги по бою Паркер - Фьюри назначены на 1 февраля, однако если до этой даты командам боксеров удастся договориться, торги будут отменены.

Источник — Boxingnews

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