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Президент WBA: «Получить одного чемпиона будет не так просто»

Жилберто Мендоса рассказал о мини-турнире за титул Всемирной боксерской ассоциации

  • 26.01.2017 08:23
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил, что в планах его организации «заполучить» единого чемпиона, однако помешать этому могут финансовые моменты.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе планировался еще а прошлом году, однако надеждам организации заполучить единого обладателя титула не суждено было сбыться. Вначале регулярный чемпион Всемирной боксерской организации Лукас Браун провалил допинг-тест сразу после завоевания пояса, а Тайсон Фьюри, после победы заполучивший титул «суперчемпиона» WBA решил не продолжать профессиональную карьеру.

Впрочем, президент организации Жилберто Мендоса не оставляет надежд «получить» одного чемпиона в дивизионе. Как мы уже сообщали, руководитель WBA планирует своеобразный мини-турнир, в котором победитель боя Кличко – Джошуа, получивший титул «суперчемпиона», встретится с Луисом Ортисом, а выигравший в бою Бриггс – Окендо, на кону в котором будет стоять титул «регулярного» чемпиона WBA, будет боксировать с Александром Устиновым.

«В какой-то момент мы получим двух победителей этого противостояния, которые должны драться друг с другом, чтобы WBA в итоге получила одного чемпиона, - заявил Мендоса в интервью Sky Sports. – Идеальный сценарий для нас – встреча победителей друг с другом, а выигравший в этом бою, получит достаточное время для обязательной защиты. Но я не могу сейчас обещать этого, поскольку вы никогда не знаете, как сложится ситуация. Каждый боец имеет право зарабатывать себе на жизнь, и если возможный бой будет прибыльным, организовать обязательные поединки очень трудно».

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. Дата поединка Бриггс – Окендо еще не определена.

Источник — Klitschko-brothers

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