Полиция арестовала Оскара Де Ла Хойю за вождение в нетрезвом виде

© ingtv.com. Оскар Де Ла Хойя

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя был арестован в городе Пасадене (штат Калифорния).

Инцидент, повлекший за собой арест 43-летнего бывшего боксера, произошел во вторник. Полиция остановила автомобиль, после чего стало ясно, что де ла Хойя находится в состоянии токсического опьянения. Сразу после этого бывший боксер был арестован. О том, какое наказание грозит ему, не сообщается.

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ и даже проходил лечение в реабилитационном центре.

Источник — ТАСС

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