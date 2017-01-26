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Энтони ДЖОШУА: «Побью Кличко и буду стучаться во все двери»

Британский боксер уже планирует свои дальнейшие поединки

  • 26.01.2017 10:45
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в случае победы в бою против Владимира Кличко, который 29 апреля состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», он хочет встретиться с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

Ближайший соперник Владимира Кличко - Энтони Джошуа – планирует объединить титулы в супертяжелом дивизионе профессионального бокса. По словам британца, он уже определил для себя следующих оппонентов, с которыми ему хотелось бы встретиться в ринге после выигрыша у Кличко.

«Я хочу победить Кличко, и когда это произойдет, буду стучаться во все двери, - заявил Джошуа в интервью Sky Sports . – Это большая честь приехать в Америку, чтобы уже сейчас рассказать людям о себе, чтобы, когда придет возможность, все уже знали, кто я такой и что собираюсь сделать».

«В супертяжелом дивизионе есть хорошие имена, но я не могу ждать, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг. Или когда Дэвид Хэй разберется с Тони Беллью. Или Тони Белью разберется с Дэвидом Хэем. Кличко, Уайлдер, Паркер – это ключевые имена для меня. У них есть пояса, и я просто хочу похитить их».

Источник — Boxingnews

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