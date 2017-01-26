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Тайсон ФЬЮРИ: «Уайлдер, я буду драться с тобой в феврале»

Британский боксер заявил, что ему хватит пяти недель для подготовки к бою

  • 26.01.2017 12:25
  • 830 просмотров
  • 4 комментария
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boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри
© boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о своей готовности выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, уже 25 февраля.

«Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале. Мне хватит пяти недель, чтобы подготовиться к такому мешку как ты, сынок», - написал Тайсон Фьюри в твиттере.

«И, кстати, перестань драться с консервными банками. Ты же чемпион WBC! Побей каких-то нормальных бойцов, а не мешков», - добавил чуть позже Тайсон Фьюри.

Ранее тайсон Фьюри заявлял, что не вернется в бокс в ближайшие десять лет.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Hawkins
    online
      Hawkins, 26.01.2017 12:44
    +2
    С единорогами ты драться будешь, наркоман чертов.
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    bonv
      bonv, 26.01.2017 12:44
    +1
    Ото троляка
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 26.01.2017 13:16
    0
    Согласен с нарколыгой в том, что Уайлдер еще по большому счету и не дрался ни с кем нормальным, а только одни мешки валит.
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 26.01.2017 14:12
    0
    Этот бой был бы интересен, но его точно не будет.
    Никто не станет связываться с чуваком, который дважды подряд сорвал бой и в любой момент может попасться на какой угодно дури.
    А про мешков - чистая правда.
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