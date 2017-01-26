Тайсон ФЬЮРИ: «Уайлдер, я буду драться с тобой в феврале»

© boxingnewsonline.net. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о своей готовности выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, уже 25 февраля.

«Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале. Мне хватит пяти недель, чтобы подготовиться к такому мешку как ты, сынок», - написал Тайсон Фьюри в твиттере.

«И, кстати, перестань драться с консервными банками. Ты же чемпион WBC! Побей каких-то нормальных бойцов, а не мешков», - добавил чуть позже Тайсон Фьюри.

Ранее тайсон Фьюри заявлял, что не вернется в бокс в ближайшие десять лет.

Источник — Boxingnews

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