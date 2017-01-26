Карл ФРЭМПТОН: «Я не боюсь Ломаченко»

© fightnights.com. Карл Фрэмптон

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA, британец Карл Фрэмптон, признанный журналом «The Ring Magazine» «Боксером года-2016», заявил, что готов провести поединок против Василия Ломаченко, даже если ради этого придется подняться в первый легкий вес, где украинец удерживает титул чемпиона мира WBO.

Не имеющий поражений британский боксер Карл Фрэмптон (23-0-0, 14 КО) в комментарии BoxingScene признался, что не против встретиться с украинцем Василием Ломаченко. «Бой с Ломаченко? Почему бы и нет? Я думаю, что когда вы проводите поединки, то они должны быть полезны в финансовом отношении. Люди критиковали меня за разговор о деньгах, но когда у вас семья двое детей, это важно, - отметил британец. - Бой с Ломаченко был бы выгоден в финансовом плане, и если я смогу победить его, то это будет большой трофей. Я никого не боюсь».

Чтобы рассчитывать на бой с Ломаченко, Фрэмптону 28 января надо будет победить мексиканца Лео Санта Круса. Первый поединок боксеров, состоявшийся в июле прошлого года и завершившийся победой британца, был признан одним из лучших боев 2016-го.

Источник — Klitschko-brothers

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