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Ортис также бросил вызов Уайлдеру

Чемпион мира сейчас нарасхват

  • 26.01.2017 23:20
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Вслед за британцем Тайсоном Фьюри о своей готовности сразиться 25 февраля с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером заявил и кубинец Луис Ортис.

«Скажите Уайлдеру, что я готов драться с ним 25 февраля. Пусть даст мне знать и прекратит тратить время фанов на такие бои (против слабых соперников) «, - сказал Луис Ортис в комментарии Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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