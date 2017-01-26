Ортис также бросил вызов Уайлдеру

Вслед за британцем Тайсоном Фьюри о своей готовности сразиться 25 февраля с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером заявил и кубинец Луис Ортис.

«Скажите Уайлдеру, что я готов драться с ним 25 февраля. Пусть даст мне знать и прекратит тратить время фанов на такие бои (против слабых соперников) «, - сказал Луис Ортис в комментарии Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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