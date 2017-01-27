Уайлдер – Фьюри: «Приведи себя в форму, твое время придет»

© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер ответил на слова экс-чемпиона британца Тайсона Фьюри, который заявил, что готов выйти против него в ринг 25 февраля.

«Я готов драться сейчас, не могу ждать 5 недель. Но приведи себя в форму, твое время придет!», - написал Деонтей Уайлдер Тайсону Фьюри в твиттере.

Источник — Boxingnews

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