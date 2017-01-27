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Ради боя Кличко – Джошуа вместимость Уэмбли увеличили до 90 тысяч мест

Это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса

  • 27.01.2017 11:53
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Учитывая невероятный ажиотаж вокруг запланированного на 29 апреля боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко и значимость предстоящего поединка, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по трем версиям – IBF, WBA и IBO, мэр Лондона Садик Хан дал добро на увеличение посещаемости стадиона «Уэмбли», где и состоится битва, до 90 000 мест.

Огрганизаторы боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко все-таки убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч — до 90 000, и это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса: последний раз 90 000 зрителей собирались на поединок Лена Харви с Джоком Макэвоем в 1939 году.

«Я не могу дождаться боя года в Лондоне, и это фантастика, что именно на «Уэмбли» будет установлен послевоенный рекорд посещаемости, — отметил Садик Хан в интервью «Стандард». – Благодарен нашим партнерам, которые, как и я, признали важность боя, прониклись этой эпической разборкой лучших бойцов в супертяжелом весе и сделали все, чтобы поединок прошел на высоком уровне. Думаю, что этот бой станет только начало организации нашим городом еще более значимых поединков в будущем».

Источник — Klitschko-brothers

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