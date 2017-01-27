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Дополнительные билеты на бой Кличко – Джошуа будут стоить 40-80 фунтов

Благодаря увеличению вместительности «Уэмбли», в продажу поступят 10 тысяч дополнительных тикетов

  • 27.01.2017 13:18
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

По данным СМИ, новая, третья партия билетов на запланированный на 29 апреля бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко, появление которой стало возможным благодаря увеличению вместительности «Уэмбли» на 10 тысяч мест, поступит в продажу 1-го февраля.

На бой Кличко – Джошуа вместимость главного стадиона Великобритании будет увеличена до 90 000 мест. Пойти на такой шаг администрацию столицы Англии вынудил огромный ажиотаж вокруг поединка и его значимость. На этот бой уже продано 80 тысяч билетов, а вторую партию поступивших в продажу «тикетов» - 40 тысяч – размели буквально за час.

Новая, уже третья по счету партия билетов – на появившиеся 10 00 мест, по данным СМИ, поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость билетов составит 40, 60 и 80 фунтов. Желающим приобрести «тикеты» надо быть максимально быстрыми и активными: исходя из предыдущего опыта, время продажи вряд ли составит больше часа.

Источник — Klitschko-brothers

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