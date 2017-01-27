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Джордж ФОРМАН: «Джошуа нужно остерегаться ветеранов»

Легендарный боксер поделился ожиданиями от поединка британца с Владимиром Кличко

  • 27.01.2017 14:44
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klitschko-brothers.com. Джордж Форман
© klitschko-brothers.com. Джордж Форман

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный американский боксер Джордж Форман посоветовал Энтони Джошуа со всей ответственностью подойди к поединку против Владимира Кличко, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Американская легенда бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман, который свой второй титул завоевал в 45-летнем возрасте, считает, что Владимир Кличко может преподнести в ринге сюрприз Энтони Джошуа. Несмотря на то, что большинство экспертов ставят в этом поединке на британца, считая, что молодость сыграет свою роль, Форман предупредил Джошуа об опасностях, которые могут подстерегать того в бою против украинца.

«Джошуа – хороший спортсмен, - цитирует Формана Omnisport. – Он может хорошо и резко двигаться. Он многое делает как высококлассный боец. Я считаю, что в будущем он может стать еще более лучшим боксером и выдающимся чемпионом, но советую ему остерегаться ветеранов. А Кличко – ветеран. Когда вы думаете, что человек уже всего достиг и завершает свою карьеру, вы не учитываете его знаний и умений. Да, я тоже редко рассчитываю в таких боях на ветеранов, но они выходят в ринг и удивляют. Джошуа должен со всей ответственностью подойти к бою, который, возможно, станет самым большим испытанием в его карьере. Как было у многих из нас».

Рискнул Форман сделать прогноз и насчет продолжительности боксерской карьеры Владимира Кличко. «Бокс затягивает. Вы выигрываете и говорите, что это последний бой, но через некоторое время вы снова в ринге. Некоторым и вовсе сложно остановиться, пока они не будут выбиты с ринга, как, например, Бернард Хопкинс».

 Бой Джошуа – Кличко состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», вместимость которого ради такого события увеличили до 90 000 мест. По количеству зрителей, это будет рекордный боксерский поединок в Британии после Второй мировой войны.

Источник — Klitschko-brothers

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