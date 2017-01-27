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«Бой Кличко – Джошуа – одно из крупнейших событий в мире в этом году»

Бернд Бенте поделился ожиданиями от предстоящего поединка

  • 27.01.2017 19:15
  • 398 просмотров
  • 3 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что запланированный на 29 апреля поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет одним из самых значимых событий в мире в 2017-м году.

«Это будет чемпионский поединок, который пройдет на заполненном до отказа «Уэмбли», - отметил Бенте. – Думаю, что это будет одно из крупнейших событий в мире в этом году».

Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону в поединке – титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    tigrec1986
      tigrec1986, 27.01.2017 19:28
    +1
    Я конечно все понимаю,Кличко и все такое,нг где хоть слово об Australia Open?
    О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!
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    Zeppelin
      Zeppelin, 27.01.2017 19:34
    +1
    tigrec1986, 27.01.2017 19:28
    Я конечно все понимаю,Кличко и все такое,нг где хоть слово об Australia Open?
    О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!
    Подожди немного, корреспондентам спорт.юа сначала нужно проверить инстаграм Милевского, потом жен футболистов сборной, ну а потом и до тенниса дело дойдет
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    tigrec1986
      tigrec1986, 27.01.2017 19:41
    0
    Zeppelin, 27.01.2017 19:34
    tigrec1986, 27.01.2017 19:28
    Я конечно все понимаю,Кличко и все такое,нг где хоть слово об Australia Open?О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!

    Подожди немного, корреспондентам спорт.юа сначала нужно проверить инстаграм Милевского, потом жен футболистов сборной, ну а потом и до тенниса дело дойдет

    Уже пол дня жду)
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