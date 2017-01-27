«Бой Кличко – Джошуа – одно из крупнейших событий в мире в этом году»

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что запланированный на 29 апреля поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет одним из самых значимых событий в мире в 2017-м году.



«Это будет чемпионский поединок, который пройдет на заполненном до отказа «Уэмбли», - отметил Бенте. – Думаю, что это будет одно из крупнейших событий в мире в этом году».



Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону в поединке – титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

Источник — Boxingnews

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