«Бой Кличко – Джошуа – одно из крупнейших событий в мире в этом году»

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что запланированный на 29 апреля поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет одним из самых значимых событий в мире в 2017-м году.
«Это будет чемпионский поединок, который пройдет на заполненном до отказа «Уэмбли», - отметил Бенте. – Думаю, что это будет одно из крупнейших событий в мире в этом году».
Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону в поединке – титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
Источник — Boxingnews
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О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!
О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!
Я конечно все понимаю,Кличко и все такое,нг где хоть слово об Australia Open?О том драматическом 1/2 финал Надаля с болгарином и о предстоящем классическом финале,с не менее легендарным Роджером,которого уже списали?!
Подожди немного, корреспондентам спорт.юа сначала нужно проверить инстаграм Милевского, потом жен футболистов сборной, ну а потом и до тенниса дело дойдет
Уже пол дня жду)
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