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Кличко и Джошуа проведут в Нью-Йорке пресс-конференцию 31 января

Сам бой состоится 29 апреля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне

  • 27.01.2017 23:15
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в этой же весовой категории украинец Владимир Кличко 31 января встретятся в Нью-Йорке на пресс-конференции, посвященной своему будущему бою.

Напомним, что сам поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа состоится 29 апреля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник — Boxingnews

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