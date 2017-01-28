Энтони ДЖОШУА: «Драться на глазах 90 тысяч зрителей – это невероятно»

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, который 29 апреля на «Уэмбли» встретится в ринге с Владимиром Кличко, прокомментировал решение организаторов боя увеличить вместимость главного стадиона Британии до 90 000 мест.

«Драться на глазах 90 тысяч зрителей – это невероятно, - цитирует Джошуа Dailystar. – Тем более, на «Уэмбли». Большое спасибо мэру и его команде за положительный ответ на наш запрос. Атмосфера будет нереальной».

Согласен со своим подопечным и промоутер Джошу Эдди Хирн. «Садик убеждал меня проводить самые большие бои в Лондоне, и я рад, что могу организовать самый большой поединок в британской истории бокса на легендарном «Уэмбли».

Учитывая огромный зрительский интерес к поединку – первые две партии билетов были проданы за считанные часы, организаторы боя, получив добро мэра Лондона Садика Хана, приняли решение увеличить вместимость «Уэмбли» на 10 тысяч мест – до 90 000. Согласно данным СМИ, третья партия билетов на бой Кличко – Джошуа поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость «тикетов» - 40, 60 и 80 фунтов.

Источник — Klitschko-brothers

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