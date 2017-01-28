Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энтони ДЖОШУА: «Драться на глазах 90 тысяч зрителей – это невероятно»

Британский боксер предвкушает бой с Владимиром Кличко на «Уэмбли»

  • 28.01.2017 10:11
  • 307 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, который 29 апреля на «Уэмбли» встретится в ринге с Владимиром Кличко, прокомментировал решение организаторов боя увеличить вместимость главного стадиона Британии до 90 000 мест.

«Драться на глазах 90 тысяч зрителей – это невероятно, - цитирует Джошуа Dailystar. – Тем более, на «Уэмбли». Большое спасибо мэру и его команде за положительный ответ на наш запрос. Атмосфера будет нереальной».

Согласен со своим подопечным и промоутер Джошу Эдди Хирн. «Садик убеждал меня проводить самые большие бои в Лондоне, и я рад, что могу организовать самый большой поединок в британской истории бокса на легендарном «Уэмбли».

Учитывая огромный зрительский интерес к поединку – первые две партии билетов были проданы за считанные часы, организаторы боя, получив добро мэра Лондона Садика Хана, приняли решение увеличить вместимость «Уэмбли» на 10 тысяч мест – до 90 000. Согласно данным СМИ, третья партия билетов на бой Кличко – Джошуа поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость «тикетов» - 40, 60 и 80 фунтов.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.