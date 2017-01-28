Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Промоутер Головкина: «Победим Джейкобса – устроим бой с Альваресом»

Боксер не собирается драться с Сондерсом в Астане

  • 28.01.2017 10:43
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Том Леффлер
© klitschko-brothers.com. Том Леффлер

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о дальнейших планах своего подопечного, которому 18 марта предстоит поединок против Даниэя Джейкобса, а также опроверг слухи о возможном бое с Билли Джо Сондерсом в Астане.

«Разговоры о бое с Сондерсом в Астане – неправда, - передает слова Леффреа Boxingscene. — Геннадий сфокусирован на 18 марта, и, если он выиграет этот бой, мы бы хотели устроить поединок с Альваресом. Моя работа смотреть вперёд и оценивать доступные варианты, но сейчас мы думаем только о Дэнни Джейкобсе, потому что это самый опасный соперник в карьере Головкина».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.