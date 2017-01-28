Промоутер Головкина: «Победим Джейкобса – устроим бой с Альваресом»

© klitschko-brothers.com. Том Леффлер

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о дальнейших планах своего подопечного, которому 18 марта предстоит поединок против Даниэя Джейкобса, а также опроверг слухи о возможном бое с Билли Джо Сондерсом в Астане.

«Разговоры о бое с Сондерсом в Астане – неправда, - передает слова Леффреа Boxingscene. — Геннадий сфокусирован на 18 марта, и, если он выиграет этот бой, мы бы хотели устроить поединок с Альваресом. Моя работа смотреть вперёд и оценивать доступные варианты, но сейчас мы думаем только о Дэнни Джейкобсе, потому что это самый опасный соперник в карьере Головкина».

Источник — Klitschko-brothers

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