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Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока

Украинский боксер успешно вернулся на ринг после поражения Тевину Фармеру

  • 29.01.2017 15:10
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Sport.ua. Иван Редкач
© Sport.ua. Иван Редкач

Украинский легковес Иван Редкач (20-2-1, 16 КО) успешно вернулся на ринг после поражения единогласным решением судей от американца Тевина Фармера, победив техническим нокаутом в восьмом раунде другого американского боксера Демонда Брока (13-4-1, 4 КО).

В другом бою этого вечера перспективный американский боксер второго среднего веса Дэвид Бенавидес (17-0, 16 КО) нокаутировал во втором раунде представителя Узбекистана Шерали Мамаджонова (14-2, 7 КО).

Источник — Boxingnews

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