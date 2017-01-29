Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока

Ткаленко програв майжеВсім на останньому колі....Я спеціально дивився статистику (для порівняння)...

за що так переживати...це взагалі другосортний турнір, де у всіх команд 2-ий, а то і 3-ій склад в...

на последнем отрезке Илиеву всего 7 секунд проиграл, а финиш Илиева это уровень финиша Фуркада, п...

что за чушь я прочитал? Ткаленко проигрывал норвежцу по 6-7 секунд на каждом круге, а Илиеву он з...

Любопытно,что мазала только Джима,остальные стреляли на ноль.