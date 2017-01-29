Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока

Украинский легковес Иван Редкач (20-2-1, 16 КО) успешно вернулся на ринг после поражения единогласным решением судей от американца Тевина Фармера, победив техническим нокаутом в восьмом раунде другого американского боксера Демонда Брока (13-4-1, 4 КО).
В другом бою этого вечера перспективный американский боксер второго среднего веса Дэвид Бенавидес (17-0, 16 КО) нокаутировал во втором раунде представителя Узбекистана Шерали Мамаджонова (14-2, 7 КО).
Источник — Boxingnews
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