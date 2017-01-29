Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Вернусь в ринг только ради боя с Макгрерором»

Американец подтвердил, что бой с ирландцем скорее всего состоится

  • 29.01.2017 15:35
  • 346 просмотров
  • 0 комментария
Метки
boxmir.com. Флойд Мейвезер
© boxmir.com. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях знаменитый американец Флойд Мейвезер заявил, что единственным поединком, ради которого он может вернуться в ринг, является бой со звездой смешанных единоборства Конором Макгрегором, который не провел ни одного боя на профессиональном боксерском ринге.

«Мой бой с Макгрегором, скорее всего, состоится. Это единственный бой, ради которого я готов вернуться в ринг. Я не знаю, когда этот бой состоится - это еще надо обсуждать», - сказал Флойд Мейвезер в интервью Sky Sports.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.