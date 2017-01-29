Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Вернусь в ринг только ради боя с Макгрерором»

© boxmir.com. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях знаменитый американец Флойд Мейвезер заявил, что единственным поединком, ради которого он может вернуться в ринг, является бой со звездой смешанных единоборства Конором Макгрегором, который не провел ни одного боя на профессиональном боксерском ринге.

«Мой бой с Макгрегором, скорее всего, состоится. Это единственный бой, ради которого я готов вернуться в ринг. Я не знаю, когда этот бой состоится - это еще надо обсуждать», - сказал Флойд Мейвезер в интервью Sky Sports.

Источник — Boxingnews

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