Майки Гарсия готов драться с Ломаченко

© boxing.com. Майки Гарсия

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия после своей впечатляющей победы брутальным нокаутом над черногорцем Деяном Златичанином заявил, что готов будет встретиться с украинцем Василием Ломаченко, владеющим титулом чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, в случае, если Ломаченко перейдет в его весовую категорию.



При этом Гарсия дал понять, что его разногласия с его бывшим промоутером Бобом Арумом, который сейчас является промоутером Ломаченко, не станут преградой на пути к организации этого боя с его (Гарсии) стороны.



«Если Ломаченко перейдет в 135 фунтов (легкий вес), и Боб Арум будет готов говорить об этом бое - я готов», - сказал Майки Гарсия.

Источник — Boxingnews

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