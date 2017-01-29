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Тайсон Фьюри и стероиды: слушания по делу назначены на 6 февраля

Допинг-пробы, взятые у британского боксера, показали наличие в его организме следов нандролона

  • 29.01.2017 17:24
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sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Стало известно, когда начнутся слушания по допинговому делу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, допинг-пробы которого, взятые у него еще в начале 2015 года, показали наличие в его организме следов запрещенного препарата - анаболического стероида нандролона.

Как сообщает британское издание The Mirror, начало слушаний назначено на 6 февраля.

Напомним, что кроме обвинения в приеме нандролона, Тайсон Фьюри также обвиняется в примите кокаина - следы этого наркотического средства нашли у него в сентябре 2016 года. Сам Фьюри признал, что принимал кокаин, а вот обвинения в приеме нандролона отвергает.

Источник — Boxingnews

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