Тайсон Фьюри и стероиды: слушания по делу назначены на 6 февраля

© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Стало известно, когда начнутся слушания по допинговому делу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, допинг-пробы которого, взятые у него еще в начале 2015 года, показали наличие в его организме следов запрещенного препарата - анаболического стероида нандролона.



Как сообщает британское издание The Mirror, начало слушаний назначено на 6 февраля.



Напомним, что кроме обвинения в приеме нандролона, Тайсон Фьюри также обвиняется в примите кокаина - следы этого наркотического средства нашли у него в сентябре 2016 года. Сам Фьюри признал, что принимал кокаин, а вот обвинения в приеме нандролона отвергает.

Источник — Boxingnews

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