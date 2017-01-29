Владимир КЛИЧКО: «После 20 лет карьеры деньги – не мотивация»

© tz.de. Владимир Кличко

Владимир Кличко стоит на пороге одного из самых больших вызовов в своей профессиональной карьере. 29 апреля у одного из сильнейших бойцов в истории профессионального бокса будет попытка в третий раз завоевать титул чемпиона мира в профи-боксе. Для этого украинцу надо будет выиграть в Лондоне у самого многообещающего боксера современности – Энтони Джошуа, в 2012-м побеждавшего на Олимпиаде, а сейчас владеющего титулом чемпиона мира IBO. В интервью Hamburger Abendblatt Владимир рассказал о своей мотивации, объяснив, почему он стал сильнее с момента поражения от Тайсона Фьюри.



«Я до сих пор чувствую, что нахожусь в отличной форме для решения поставленных задач, — заявил Владимир. — Джошуа в настоящее время является лучшим тяжеловесом в мире — молодой, амбициозен, владеющий титулом. Но я уверен, что смогу выиграть у него, даже боксируя в гостях. 2016-й был трудным годом для меня. Я хотел вернуть титулы, взяв реванш у Фьюри, но он дважды отменял уже запланированные поединки. За 26 лет моих занятий боксом никогда не было календарного года, в течение которого я не проводил бои. Но, с другой стороны, это ключевой момент, поскольку я использовал это время для анализа и восстановления. В физическом и психологическом плане это было даже хорошо, поскольку я стал сильнее во многих аспектах».



«Завершение карьеры? Я не знаю, когда остановлюсь. Это может произойти в любой момент, когда я почувствую, что мне не хватает мотивации. Даже для того, чтобы упорно работать на тренировках. Нико Росберг (пилот, который ушел из Формулы-1 в 31 год, после того как стал чемпионом мира). Я с огромным уважением отношусь к его решению, но считаю, что он поторопился. Во-первых, потому что очень молод. Во-вторых, он узнал и умеет многое, что можно использовать в дальнейшем. В-третьих, теперь он должен найти что-то новое, чтобы направлять свою энергию».



«Денежная мотивация? Если после 20 лет успешной профессиональной карьеры именно деньги я ставил на первое место, это точно было бы не правильно. Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю. Я хочу в третий раз стать чемпионом мира и завоевать пояс. Если же говорить о более отдаленном будущем, то для меня важно вести здоровый образ жизни и, возможно, как бы это пафосно не звучало, быть примером для подражания для других. Ну а если я смогу стать наставником для кого-то, каким был Эмануэль Стюард, это будет более чем достаточно. Все остальное – это просто, скажем так, «обновление».

Источник — Klitschko-brothers

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