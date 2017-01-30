Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Такам брутально нокаутировал Рековски

Польский боксер не смог подняться после серии мощных ударов

  • 30.01.2017 11:22
  • 550 просмотров
  • 0 комментария
Метки
boxinglatestnews.com. Карлос Такам
© boxinglatestnews.com. Карлос Такам

Камерунский боксер Карлос Такам (34-3-1, 26 КО) завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе, брутально нокаутировав в четвертом раунде поляка Марцина Рековски (17-5, 13 КО).

Такам уверенно выиграл первые два раунда, хотя во второй три минутке пропустил сильный удар правой от Рековски. В третьем раунде камерунец отправил поляка в нокдаун, а в четвертом - в тяжелый нокаут. Поляк некоторое время находился на настиле ринга без сознания, но смог подняться и покинуть ринг на своих ногах.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.