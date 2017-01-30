© boxinglatestnews.com. Карлос Такам

Камерунский боксер Карлос Такам (34-3-1, 26 КО) завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе, брутально нокаутировав в четвертом раунде поляка Марцина Рековски (17-5, 13 КО).

Такам уверенно выиграл первые два раунда, хотя во второй три минутке пропустил сильный удар правой от Рековски. В третьем раунде камерунец отправил поляка в нокдаун, а в четвертом - в тяжелый нокаут. Поляк некоторое время находился на настиле ринга без сознания, но смог подняться и покинуть ринг на своих ногах.

Источник — Boxingnews

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