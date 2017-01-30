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Тайсон Фьюри хочет очистить свое имя

Если боксера признают виновным в употреблении допинга, его карьера может быть завершена

  • 30.01.2017 11:31
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри осознает, что если будет доказана его вина в допинговом скандале с применением анаболического стероида нандролона, его карьера может быть завершена.

Об этом в комментарии авторитетному британскому изданию The Mirror сообщил пожелавший остаться анонимным источник в команде Тайсона Фьюри.

«Тайсон намерен очистить свое имя. У него был тяжелый год, и он знает, что эти слушания (по нандролоновому делу, которые начнутся 6 февраля) могут завершить его карьеру. Он намерен рассказать чиновникам все, что знает», - сказал источник.

Источник — Boxingnews

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