Бой Кличко – Джошуа покажут в 150 странах мира

Поединок украинского и британского боксеров продолжает подтверждать статус одного из самых ожидаемых событий года. По информации немецких СМИ, трансляцию боя, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли», смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.

Правда, пока неизвестна судьба транслятора в США, ведь Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко – с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: «Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия».



По словам управляющего директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, предстоящий поединок один из самых важных в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко. «Этот бой очень много значит для Владимира, — приводит слова Бенте ran.de. – По значимости, он не уступает двум чемпионским боям против Криса Берда (200-й и 2006-й гг.), первому поединку против Сэмюэла Питера (2005), встрече с Русланом Чагаевым (2009) и объединительным боям против Султана Ибрагимова (2008) и Дэвида Хэя (2011). Владимир, как всегда, добросовестно подходит к поединку и в феврале отправится в тренировочный лагерь для непосредственной подготовки к бою».



Поединок Кличко – Джошуа, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. «Вживую» посмотреть за битвой украинского и британского боксеров смогут 90 000 зрителей – это рекордный показатель в послевоенной истории бокса в Великобритании.