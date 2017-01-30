Виктор ПОСТОЛ: «Планирую вновь начать борьбу за титул чемпиона мира»

«В 2017 году планирую вернуться на ринг и вновь начать борьбу за титулы чемпиона мира. Верю в то, что вновь смогу забраться на Олимп, как я это сделал в 2015-м. Мне по силам сражаться с лучшими боксерами моей весовой категории и побеждать их. К тому же, с поддержкой со стороны моей компании, Elite Boxing Promotion, и семьи, я в этом не сомневаюсь».

«Сейчас я тренируюсь, держу себя в форме, уклон делаю на физическую подготовку, бегаю, занимаюсь в зале, провожу легкие спарринги, наработки с тренером».

«Следующий бой? Пока идут переговоры о моем следующем бое, и я очень надеюсь, что соперник будет кто-нибудь из топов моей весовой категории. Я себя хорошо чувствую и готов вновь отправиться в тренировочный лагерь на подготовку к боям за титулы чемпиона мира», - сказал Постол.