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Виктор ПОСТОЛ: «Планирую вновь начать борьбу за титул чемпиона мира»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе – о своих планах на 2017-й год

  • 30.01.2017 15:23
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Sport.ua. Виктор Постол
© Sport.ua. Виктор Постол
«В 2017 году планирую вернуться на ринг и вновь начать борьбу за титулы чемпиона мира. Верю в то, что вновь смогу забраться на Олимп, как я это сделал в 2015-м. Мне по силам сражаться с лучшими боксерами моей весовой категории и побеждать их. К тому же, с поддержкой со стороны моей компании, Elite Boxing Promotion, и семьи, я в этом не сомневаюсь».
 
«Сейчас я тренируюсь, держу себя в форме, уклон делаю на физическую подготовку, бегаю, занимаюсь в зале, провожу легкие спарринги, наработки с тренером».
 
«Следующий бой? Пока идут переговоры о моем следующем бое, и я очень надеюсь, что соперник будет кто-нибудь из топов моей весовой категории. Я себя хорошо чувствую и готов вновь отправиться в тренировочный лагерь на подготовку к боям за титулы чемпиона мира», - сказал Постол.
 
В 2016-м Постол проиграл американцу Терренсу Кроуфорду объединительный бой за титулы чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 

Источник — Sportarena

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