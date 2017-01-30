Эдди ХИРН: «Думаю, бой Джошуа и Кличко побьёт рекорд Великобритании»

По мнению Эдди Хирна, промоутера чемпиона IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), поединок его подопечного против Владимира Кличко (64-4, 53 КО) побьёт британский рекорд по продажам платных трансляций. Напомним, что этот мегафайт пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», наверняка при 90 тысячах зрителей.



«Я думаю, что этот бой побьёт рекорд Великобритании по pay-per-view, который держится на уровне около 1,15 млн. Не забывайте, что если бы бой проходил на арене «O2» с вместимостью 16000 зрителей, то у нас было бы 74000 абонента, которые могли бы приобрести платную трансляцию. Я просто считаю, что в том, что бой пройдёт на национальном стадионе при 90000 зрителей, есть определённый шарм. Бой Гроувз – Фроч сделал более 800000 pay-per-view, поэтому я думаю, что, учитывая статус Джошуа и Кличко, их бой может реально побить все рекорды», – сказал Хирн.