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Эдди ХИРН: «Думаю, бой Джошуа и Кличко побьёт рекорд Великобритании»

Промоутер британца считает, что поединок станет рекордным по pay-per-view

  • 30.01.2017 17:53
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СПОРТ bigmir)net. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© СПОРТ bigmir)net. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
По мнению Эдди Хирна, промоутера чемпиона IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), поединок его подопечного против Владимира Кличко (64-4, 53 КО) побьёт британский рекорд по продажам платных трансляций. Напомним, что этот мегафайт пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», наверняка при 90 тысячах зрителей.
 
«Я думаю, что этот бой побьёт рекорд Великобритании по pay-per-view, который держится на уровне около 1,15 млн. Не забывайте, что если бы бой проходил на арене «O2» с вместимостью 16000 зрителей, то у нас было бы 74000 абонента, которые могли бы приобрести платную трансляцию. Я просто считаю, что в том, что бой пройдёт на национальном стадионе при 90000 зрителей, есть определённый шарм. Бой Гроувз – Фроч сделал более 800000 pay-per-view, поэтому я думаю, что, учитывая статус Джошуа и Кличко, их бой может реально побить все рекорды», – сказал Хирн.

Источник — Fightnews

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Кто победит в бою Энтони Джошуа - Владимир Кличко?
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