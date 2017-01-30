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Промо-видео боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа

Эффектный ролик от телеканала Sky Sports

  • 30.01.2017 19:15
  • 245 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Предлагаем вашему вниманию промо-видео боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа от телеканала Sky Sports:

Источник — Sky Sports

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