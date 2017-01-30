Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джеральд Вашингтон станет следующим соперником Уайлдера

Обе допинг-пробы Анджея Вавжика дали положительный результат

  • 30.01.2017 20:42
  • 158 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dailytrojan.com. Джеральд Вашингтон
© dailytrojan.com. Джеральд Вашингтон

Американский боксер Джеральд Вашингтон станет следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

34-летний Вашингтон заменит поляка Анджея Вавжика, чьи две допинг-пробы ранее дали положительный результат на запрещенное вещество станозолол. Поединок Вашингтона и Уайлдера состоится 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).

Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года.

Уайлдер и Вашингтон не знают поражений на профессиональном ринге, в активе 31-летнего Уайлдера 37 побед (36 - нокаутом), Вашингтон провел 20 поединков, выиграв 19 из них (12 - нокаутом) и завершив один бой вничью.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.