Джеральд Вашингтон станет следующим соперником Уайлдера

Американский боксер Джеральд Вашингтон станет следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.



34-летний Вашингтон заменит поляка Анджея Вавжика, чьи две допинг-пробы ранее дали положительный результат на запрещенное вещество станозолол. Поединок Вашингтона и Уайлдера состоится 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).

Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года.

Уайлдер и Вашингтон не знают поражений на профессиональном ринге, в активе 31-летнего Уайлдера 37 побед (36 - нокаутом), Вашингтон провел 20 поединков, выиграв 19 из них (12 - нокаутом) и завершив один бой вничью.