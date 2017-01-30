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Владимир КЛИЧКО: «Мой брат – пример для меня»

Украинский боксер поделился планами на будущее

  • 30.01.2017 23:28
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klitschko-brothers.com. Виталий и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Виталий и Владимир Кличко

В интервью Hamburger Abendblatt Владимир Кличко, которому 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» предстоит выйти в ринг против британца Энтони Джошуа, в сражении за чемпионские пояса по версиям IBF, WB и IBO, рассказал о том, как находил и продолжает находить мотивацию, отметив, что, по его мнению, ключевые события в жизни человека происходят вовремя. «В 2001-м году, защитив кандидатскую диссертацию, не думаю, что был готов к преподавательской деятельности, — признался Владимир Кличко. — Имею ввиду, отношение к разным ситуациям на разных этапах жизни. Сейчас мне 40, у меня много энергии и опыта – это прекрасное время. Убежден, все в жизни происходит вовремя. Сейчас, опираясь на жизненный опыт, на многие вещи я смотрю по-другому, чем раньше. Примеры? Пожалуйста. В 1996-м году, когда я в 20-летнем возрасте выиграл «золото» на Олимпиаде, я думал, что достиг максимума в боксе. Тогда промоутер Клаус-Петер Коль предложил мне профессиональный контракт и открыл мне новый мир. В 24 года я был чемпионом мира и снова думал о том, что уже достиг поставленных задач. То, что в 41 год я еще буду выходить в ринг, тогда я даже не мог представить».
 
«Завершение карьеры? Не думал о конкретных сроках, но, получается, готовлюсь к этому уже давно – довольно длительное время не зацикливаюсь только на боксе. Это, кстати, тоже одна из тем мой лекторской программы (Владимир второй год кряду будет читать лекций студентам университета Санкт-Галлена в рамках программы обучения, разработанной совместно KMG и швейцарским университетом): что нужно делать для того, чтобы иметь несколько вариантов развития карьеры. Мой брат Виталий, который был чемпионом мира в супертяжелом весе, а сейчас стал мэром Киева, — пример для меня. Также, как и мой друг Арнольд Шварценеггер, который достиг успеха как спортсмен, актер и политик. Он добился этого потому, что строя карьеру в одном виде деятельности, готовился к следующему. Кто сегодня не думает о будущем, завтра окажется проигравшим. Но я не вижу себя исключительно в качестве преподавателя. На данный момент это интересно, но я просто хочу передать свой опыт: пусть другие им воспользуются и добиваются успеха – в науке, в ринге или где-то еще».

Источник — Klitschko-brothers

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