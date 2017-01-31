«Паркер станет соперником Джошуа, когда тот победит Кличко»

Наставник чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландца Джозефа Паркера (22-0-0, 18 КО) – Кевин Барри – считает, что его подопечный станет первым по-настоящему опасным соперником для владеющего поясом IBF британского бойца Энтони Джошуа, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко.



Тренер новозеландца Джозефа Паркера, который сейчас ведет переговоры о бое с Хью Фьюри, Кевин Барри заявил, что его подопечный хочет встретиться с Джошуа. Правда, при условии, что британский боксер победит Владимира Кличко.



«Мы очень хотели бы этого, - заявил Барри в интервью Sky Sports. – Если вспомнить, то в марте 2016-го года все говорили о бое Паркер – Джошуа как о практически решенном вопросе. Да, с тех пор утекло много воды. Но я уверен, что поединок Джошуа и Паркера – это сражение на встречных курсах. А это именно то, что нравится зрителям. Считаю и всегда считал, что у Джозефа отличная ручная скорость и работа на ногах, что может создать неприятности Джошуа. Кроме того, Паркер бьет быстро и точно и, безусловно, станет самым большим испытанием для Джошуа. Конечно, при условии, что Энтони пройдет Владимира Кличко».



По словам Барри, он рассчитывает организовать бой своего подопечного в Великобритании. «Бокс процветает здесь. У вас есть несколько отличных бойцов – Джошуа, Хэй, Тайсон и Хью Фьюри. Мы хотим быть частью этого».