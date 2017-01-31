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Президент Федерации бокса: Лучшая сборная Европы должна быть в Украине

С 14 по 25 июня континентальное первенство пройдет в Харькове

  • 31.01.2017 10:38
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Президент Федерации бокса: Лучшая сборная Европы должна быть в Украине
В 2017 году в Украине намечается спортивный бум: помимо уже привычных матчей еврокубков, мы примем чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А, чемпионат Европы по прыжкам в воду, ну и буквально на прошлой неделе получили мужской чемпионат Европы по боксу, который с 14 по 25 июня пройдет в Харькове.
 
«Мы рассматривали и Киев, но остановились на Харькове, потому что это спортивный город, хорошие боксеры, хорошие люди, всегда тепло встречают. Мы довольно часто проводим там чемпионат Украины и международные турниры. Он просто нравится всем нашим боксерам», – сказал президент ФБУ Владимир Продивус. ЧЕ примет Дворец спорта «Локомотив», вмещающий 5000 человек. Там уже проводили и Кубок Европы по боксу, и встречи серии WSB. На чемпионат Европы, который станет лицензионным к ЧМ, съедутся около 400 бойцов из 44 стран.
 
«Сейчас будет подготовлен бюджет. Мы распланируем, что может взять на себя государство, что федерация, как будем привлекать спонсоров, – сказал министр спорта Игорь Жданов. – Уверен, деньги государство найдет. Если надо, внесем необходимые изменения в госбюджет. По этому поводу я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом. По цифрам могу лишь сказать, что бюджет юниорского чемпионата Европы во Львове в мае 2015-го был 5 млн гривен. Хотя в Харькове все-таки будет взрослый чемпионат, и условия размещения спортсменов, наверное, должны быть лучше».
 
«У Харькова есть спортивные традиции и опыт проведения соревнований европейского уровня, – говорит глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. – Есть вся инфраструктура – и отельная, и ресторанная, и хорошие транспортные развязки, и авиасообщение. Я считаю, что это комфортный город для проведения спортивных и, в принципе, массовых мероприятий».
 
Также Светличная заверила, что, несмотря на то, что Харьков расположен недалеко от зоны боевых действий, безопасность во время ЧЕ будет обеспечена: «У нас есть разрешения от ФИФА и УЕФА на проведение международных футбольных матчей. То есть эти организации подтвердили безопасность проведения событий такого уровня. В Харькове проводится достаточно международных мероприятий, и есть отработанные механизмы у силовых структур. Если понадобится, привлечем дополнительные единицы. Этот чемпионат важен для позитивного имиджа: Харьков живет нормальной европейской жизнью, с нами можно иметь дело».
 
Серьезно готовятся к домашнему Евро и сами боксеры, правда, без одного из лидеров – Дмитрия Митрофанова, который уходит в профи. «Уже прошел первый сбор команды, – рассказал Продивус. – Сборная молодая, но нам не придется за них краснеть. Лучшая сборная Европы должна быть в Украине. Такая цель ставится перед нашими ребятами и тренерами».
 

Источник — Сегодня Спорт

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