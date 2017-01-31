КЛИЧКО: «Не нужно оскорблять соперника, чтобы продать 90 тыс. билетов»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит выйти в ринг против британца Энтони Джошуа, рассказал, как для него прошел год без боев, а также поделился ожиданиями от будущего поединка.



«Это была стрессовая ситуация, я не мог боксировать, поскольку сторона соперника снова и снова отменяла поединок. Но я успел восстановиться. Время принесло мне пользу: физически и, прежде всего, психологически.

На бой с Джошуа уже продано почти 90 тысяч билетов - это рекорд. Но особо меня радует, что эти показатели доказывают, что подобное может быть сделано без унижений и низостей. Для этого не нужно оскорблять противника, бить его бутылкой, плевать или угрожать, что съешь его детей. Люди хотят больше бокса и меньше слов».