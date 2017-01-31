Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КЛИЧКО: «Не нужно оскорблять соперника, чтобы продать 90 тыс. билетов»

Украинский боксер поделился ожиданиями от будущего поединка

  • 31.01.2017 14:29
  • 503 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит выйти в ринг против британца Энтони Джошуа, рассказал, как для него прошел год без боев, а также поделился ожиданиями от будущего поединка.

«Это была стрессовая ситуация, я не мог боксировать, поскольку сторона соперника снова и снова отменяла поединок. Но я успел восстановиться. Время принесло мне пользу: физически и, прежде всего, психологически.

На бой с Джошуа уже продано почти 90 тысяч билетов - это рекорд. Но особо меня радует, что эти показатели доказывают, что подобное может быть сделано без унижений и низостей. Для этого не нужно оскорблять противника, бить его бутылкой, плевать или угрожать, что съешь его детей. Люди хотят больше бокса и меньше слов».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    west1nside
      west1nside, 31.01.2017 15:24
    0
    Вова , надеюсь в этот раз ты покажешь больше бокса- меньше обнимашек...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.