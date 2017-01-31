Джеральд ВАШИНГТОН: «Я шокирую мир боем с Уайлдером»

Американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО), который станет следующим соперником чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО), заявил, что собирается шокировать весь мир в этом бою.

«Я точно дам Уайлдеру тот бой, которого ждут болельщики. Я работал над этим 4,5 года. Я хочу выйти и потрясти его, вымотать его, а затем нокаутировать. Я не собираюсь оставлять решение вопроса о победителе этого боя в руках судей.

Что я могу сказать тем, кто во мне сомневается? Просто дождитесь и увидите, что я сделаю 25 февраля. Я шокирую мир! Все списывают меня со счетов, и мне это нравится. Я являюсь андердогом, и от меня никто ничего не ждет. Так что на меня ничего не давит - весь груз ответственности ложится на плечи Уайлдера», - сказал Джеральд Вашингтон.