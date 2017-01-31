КЛИЧКО: «Через три года я буду слишком стар, а Джошуа слишком хорош»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке сказал, что сейчас идеальное время для проведения боя с молодым британским панчером Энтони Джошуа, пока он (Владимир) еще не стал слишком стар, а Джошуа еще не набрался необходимого опыта.

«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», - сказал Владимир Кличко.