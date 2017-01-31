Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КЛИЧКО: «Через три года я буду слишком стар, а Джошуа слишком хорош»

Поэтому именно сейчас лучшее время для поединка, считает украинский боксер

  • 31.01.2017 21:10
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке сказал, что сейчас идеальное время для проведения боя с молодым британским панчером Энтони Джошуа, пока он (Владимир) еще не стал слишком стар, а Джошуа еще не набрался необходимого опыта.

«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.