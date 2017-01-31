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Энтони ДЖОШУА: «Говорят, что мне слишком рано драться с Кличко»

Но британский боксер все же надеется справиться с украинским бойцом

  • 31.01.2017 21:44
  • 604 просмотров
  • 3 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что несмотря на предостережения о том, что ему слишком рано драться с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко, он уверен, что сможет справиться со своей задачей в этом бою.

«Люди говорят, что мне слишком рано драться с Владимиром Кличко. Но моя цель остается прежней - победа. Я справлюсь со своей задачей», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    paztat
      paztat, 31.01.2017 22:07
    +1
    Думаю сила и молодость победят, вырос новый чемпион, жаль но думаю Кличко будет ну очень тяжело .
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    yasher
      yasher, 31.01.2017 22:14
    +1
    Джошуа силён, красив, молод и не уступает Вовке в параметрах. Оборона так-себе, а это может сыграть в нашу полбзу.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 31.01.2017 22:24
    +2
    Рано?... Вони всі чекають, коли Кличку 60 виповниться?
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