Энтони ДЖОШУА: «Говорят, что мне слишком рано драться с Кличко»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что несмотря на предостережения о том, что ему слишком рано драться с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко, он уверен, что сможет справиться со своей задачей в этом бою.
«Люди говорят, что мне слишком рано драться с Владимиром Кличко. Но моя цель остается прежней - победа. Я справлюсь со своей задачей», - сказал Энтони Джошуа.
Источник — Boxingnews
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