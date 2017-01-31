Энтони ДЖОШУА: «Говорят, что мне слишком рано драться с Кличко»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа на сегодняшней пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что несмотря на предостережения о том, что ему слишком рано драться с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко, он уверен, что сможет справиться со своей задачей в этом бою.

«Люди говорят, что мне слишком рано драться с Владимиром Кличко. Но моя цель остается прежней - победа. Я справлюсь со своей задачей», - сказал Энтони Джошуа.