Владимир КЛИЧКО: «В нашем бою с Джошуа есть много вопросов»

Украинский боксер на пресс-конференции в Нью-Йорке, анонсирующий запланированный на 29 апреля поединок против Энтони Джошуа, поделился своим мнением о том, почему предстоящий бой пользуется таким огромным интересом.

Владимир Кличко, отвесив комплименты своему будущему сопернику и его промоутеру, отметил вопрос, который задают ему слишком часто: «Не поздно ли он вызвался на такой бой».

«Эдди (промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн – прим. ред.) сказал, что Энтони будет самой большой звездой в боксе. Возможно. Возможно, нет, — отметил Владимир. – Я надеюсь, вы выстроили планы драться с Уайлдером, минуя меня, или других соперников. Понимаю, планы. Понимаю, амбиции. Хорошо быть молодым и амбициозным – в данном случае я говорю об Эдди Хирне и Энтони Джошуа. Наш предстоящий бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов. Любой, наверное, задает два самых популярных. Не слишком ли рано это для Энтони? И не слишком ли поздно это для меня?».

Бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.