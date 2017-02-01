Карл ФРОЧ: «Бой Гарсии с Ломаченко был бы невероятно интересным»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч в интервью Fight Hub TV заявил, что очень хотел бы посмотреть бой чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Майки Гарсией.

«Майки Гарсия - невероятный боец, он просто феноменален! У него сильнейший удар, он хорошо обучен и все делает правильно. Его бой с Ломаченко был бы невероятно интересным - в этом я уверен», - сказал Карл Фроч.