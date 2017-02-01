Владимир КЛИЧКО: «Джошуа – моя копия»

Украинский боксер Владимир Кличко на пресс-конференции в Нью-Йорке, анонсирующей его бой с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, рассказал о своей мотивации в предстоящем поединке, годичном отсутствии в ринге, оценил своего соперника и ажиотаж вокруг предстоящего большого сражения.

«Все очень просто, — говорит Владимир. – В настоящее время существует только два шага. Первый – это цель, которую я поставил перед собой: стать трехкратным чемпионом мира. Второй шаг – одержимость. Это значит, что я живу и дышу этой идеей. И это мой шанс. Как говорится, у меня есть только один выстрел, и он должен быть точным. Один выстрел, один шанс, одна жертва – больше ничего».

Владимир с уважением отзывается о своем будущем сопернике, говоря, что Джошуа похож на него. «В некотором роде считаю Джошуа своим отражением, — признался Владимир. – Я тоже был на вершине, а сейчас, как человек постарше, вы можете понять и спрогнозировать, что будет делать кто-то другой, учитывая тот опыт, который у вас есть. Этот опыт нельзя купить в магазине, чтобы получить его, нужно через многое пройти. Это то, что я вижу в Энтони. Он в некотором роде копия меня, просто с другим взглядом. Он определенно напоминает меня, и в определенном смысле я могу полностью прочитать его».

Говоря о своем «простое», Владимир отметил, что доволен случившейся возможностью чуть перевести дух. «Первый раз в моей профессиональной карьере у меня был год без боев. Это не значит, что я не тренировался, но я не выходил в ринг для официального боя. Оглядываясь назад, думаю, что это была хорошая ситуация. У меня было время, чтобы восстановиться. Восстановить мое тело, мой разум и мою мотивацию, поскольку я был как белка в колесе: 14 лет без перерыва я жил в напряженном графике – тренировки, бои, тренировки, новый поединок. Это очень сложно. Так что, оглядываясь назад, я могу сказать, что определенно наслаждался этим перерывом», — отметил Кличко.

Что касается предстоящего ажиотажа вокруг поединка с Джошуа, то Владимир доволен и интересом к поединку и тем, каким образом он достигается. «Бокс никогда не был и не будет мертвым, — заявил Кличко. – Это один из самых захватывающих видов спорта и часть жизни. Это удивительно: бокс родился в Англии, а мы теперь побили все рекорды продажи билетов. Я дрался при 30, 40, 50, 60 тысячах зрителей, но никогда не боксировал в присутствии 90 тысяч болельщиков. Так что это будет ново для меня. Я буду сражаться против опасного соперника. Энтони – хорошо подготовленный боксер, амбициозный, олимпийский чемпион и чемпион мира. Самое удивительное: мы не обзываем и не угрожаем друг другу, не деремся стульями и не бросаем бутылки друг в друга. Это всего лишь два олимпийских чемпиона, которые с уважением обращаются друг к другу, пожимая руки, желая удачи и говоря: «Увидимся в ринге».

Бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.